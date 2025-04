A cura della Redazione

Un’ora fa circa, a Pollena Trocchia, un uomo di 54 anni è morto dopo una caduta da una scala mentre stava tinteggiando le pareti di un'abitazione in via San Giacomo 38.

Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente. Non si esclude che l'uomo stesse lavorando in nero.

La vittima è G.S. di Massa di Somma.