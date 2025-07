A cura della Redazione

Il traghetto è in ritardo, passeggero minaccia il personale con un coltello. 63enne, di fretta per una visita oculistica, denunciato dai Carabinieri.

Caos in un traghetto partito da Capri, destinazione Napoli.

Un 63enne di Anacapri, infastidito da un piccolo ritardo causato dalle forti piogge, ha minacciato più volte il personale di bordo. Non poteva tardare, in città avrebbe dovuto sostenere una delicata visita oculistica. Inutili i tentativi di tranquillizzare il passeggero, impossibile spiegare che un mare così mosso sarebbe stato pericoloso per tutti.

Tale la rabbia che il 63enne ha estratto un coltello a farfalla, puntandolo contro uno degli impiegati del bar di bordo, anch’egli intervenuto per contenerlo. Il traghetto è poi partito, arrivando a Napoli senza ritardi clamorosi.

Tra i passeggeri sbarcati, i carabinieri della stazione scali marittimi e quelli del nucleo operativo Centro hanno identificato e denunciato il 63enne. Sequestrato il coltello. Dovrà rispondere di porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia aggravata.