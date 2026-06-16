Baronissi inaugura la Casa della Cultura: Diego De Silva ospite d'onore per il taglio del nastro

A cura della Redazione

È pronta ad aprire le sue porte la nuova Casa della Cultura di Baronissi, il centro polivalente dedicato alla promozione dell’educazione, delle arti, della socialità e del confronto culturale. L’inaugurazione è in programma venerdì 19 giugno 2026 alle ore 18.30 e vedrà la partecipazione di un ospite d’eccezione, lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Diego De Silva.

La nuova struttura, realizzata nell’ex Casa Cantoniera di via Garibaldi, entra ufficialmente in funzione come luogo di aggregazione, inclusione e crescita culturale, con attività aperte a tutta la cittadinanza. Un progetto che punta a rafforzare il ruolo della cultura come motore di sviluppo sociale e opportunità per le nuove generazioni.

«Siamo molto orgogliosi di poter accogliere Diego De Silva in occasione dell’inaugurazione della Casa della Cultura. Una personalità letteraria espressione della nostra terra e del Sud, riconosciuta per il valore della sua scrittura, da cui sono nate anche importanti sceneggiature e serie televisive. È un onore averlo con noi in un momento così simbolico per la nostra comunità che crede nel valore dell’arte e della bellezza», sottolinea la sindaca Anna Petta.

Per la prima cittadina, investire nella cultura significa investire nel futuro della città. «I giovani sono il nostro futuro e continueremo a investire su di loro per creare una società più giusta, inclusiva e libera da ogni forma di oppressione, in cui sentano davvero di poter realizzare il proprio progetto di vita. La Casa della Cultura sarà inoltre un nuovo spazio di aggregazione aperto a tutta la cittadinanza, con iniziative rivolte a tutte le fasce d’età».

Grande attenzione sarà riservata anche ai più piccoli. La consigliera comunale con delega alla promozione della struttura, Rubina Melchiorre, evidenzia il lavoro svolto dall’amministrazione per rendere il centro pienamente operativo e ricco di contenuti. «Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per rendere la Casa della Cultura finalmente attiva e fruibile, con l’obiettivo di arricchirla di opportunità. Sarà allestita una stanza dedicata ai bambini con una biblioteca composta da numerosi volumi nuovi acquistati appositamente per l’infanzia. Sono previsti momenti di lettura, attività di teatralizzazione dei testi, incontri con autori e iniziative per avvicinare i più piccoli alla lettura e all’apprendimento attraverso le nuove tecnologie digitali».

Dopo il taglio del nastro, il pubblico potrà partecipare a un incontro con Diego De Silva, dedicato al suo rapporto con la cultura e alla sua produzione letteraria. Lo scrittore è noto anche per aver dato vita al personaggio di Vincenzo Malinconico, protagonista dei romanzi dai quali è stata tratta la fortunata serie televisiva trasmessa da Rai 1, mentre sono in corso le riprese della nuova stagione.

La serata inaugurale si concluderà con un aperitivo di benvenuto sulla terrazza della struttura, che ospiterà stabilmente attività culturali e ludico-ricreative, presentazioni di libri, incontri con autori e uno spazio studio collegato alla nuova biblioteca per bambini.

«Un’architettura di sapere, una casa per la comunità» è il claim che accompagna la nascita della Casa della Cultura di Baronissi, simbolo di un importante intervento di rigenerazione urbana che ha restituito nuova vita alla storica Casa Cantoniera, mantenendone visibili alcuni tratti identitari come il caratteristico colore rosso pompeiano degli esterni.

La ristrutturazione è stata finanziata nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) sostenuta dal PSR Campania. Il nuovo polo socio-culturale si inserisce nella visione di sviluppo della città, sempre più orientata a valorizzare il patrimonio storico e a creare connessioni tra innovazione, cultura e partecipazione. Un edificio che per anni è stato legato alla manutenzione ferroviaria e che oggi torna a essere un bene pubblico, trasformandosi in uno spazio di dialogo, crescita e condivisione per l’intera comunità di Baronissi.