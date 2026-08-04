Giugliano, contesta l'esito delle radiografie: insulta il direttore e minaccia il tecnico radiologo

A cura della Redazione

Momenti di tensione in un centro radiologico di Giugliano in Campania, dove un uomo di 72 anni è stato denunciato dai carabinieri dopo aver aggredito verbalmente il personale sanitario e danneggiato la struttura.

L'episodio si è verificato quando l'anziano si è presentato per ritirare il referto degli esami radiografici eseguiti alcuni giorni prima. Dalla documentazione risultava che non aveva riportato alcuna frattura al braccio, un esito che il 72enne riteneva errato.

Convinto che le radiografie dovessero evidenziare una frattura, l'uomo ha chiesto spiegazioni al direttore del centro. La discussione è però rapidamente degenerata: dopo aver insultato il responsabile della struttura, ha rivolto minacce anche al tecnico radiologo.

Prima di allontanarsi, in preda alla rabbia, ha sferrato un pugno contro il banco dell'accettazione, mandando in frantumi uno dei vetri di protezione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, che hanno identificato il 72enne e avviato gli accertamenti.

Al termine delle verifiche, l'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di minacce a personale sanitario e danneggiamento.