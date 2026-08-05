Biglietto scontato con documento falso: arrestato a Ischia un ex volto di "Uomini e Donne"

A cura della Redazione

Per risparmiare sul costo del traghetto avrebbe utilizzato una carta d'identità falsa con una residenza fittizia sull'isola. Una scelta che è costata l'arresto a un 56enne napoletano, noto al grande pubblico per aver partecipato alla trasmissione televisiva "Uomini e Donne" di Maria De Filippi.

L'episodio è avvenuto al porto di Ischia, dove i carabinieri della locale Stazione erano impegnati nei consueti controlli sui passeggeri in partenza dall'isola.

Il controllo dei carabinieri

L'uomo stava per imbarcarsi quando è stato fermato dai militari per un controllo. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il 56enne si sarebbe mostrato sorpreso di non essere stato riconosciuto, spiegando di essere un volto noto della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

I militari, però, hanno proseguito regolarmente gli accertamenti.

La doppia carta d'identità

Nel corso della perquisizione è emerso un particolare sospetto: oltre alla propria carta d'identità autentica, il 56enne aveva con sé un secondo documento, apparentemente regolare, ma con una diversa residenza, risultando domiciliato a Barano d'Ischia.

Gli approfondimenti hanno permesso di accertare che il documento era falso e che l'uomo lo avrebbe utilizzato per acquistare, lo scorso 3 agosto, un biglietto del traghetto usufruendo della tariffa agevolata riservata ai residenti dell'isola.

Poco prima del controllo, inoltre, avrebbe tentato di mettere in atto lo stesso stratagemma per ottenere un nuovo sconto.

Arrestato per falso e truffa

Per il 56enne sono così scattate le manette. È stato arrestato per possesso di documento falso e dovrà rispondere anche del reato di truffa ai danni della compagnia di navigazione, per aver beneficiato indebitamente delle agevolazioni previste per i residenti ischitani.

L'arresto conferma come i controlli effettuati dai carabinieri nei principali punti di imbarco dell'isola siano finalizzati non solo alla sicurezza del territorio, ma anche al contrasto delle frodi legate ai servizi di trasporto.