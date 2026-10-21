Acerra, uomo armato spara tra i tavolini di un locale: scatta la sospensione dell'attività

Le telecamere hanno ripreso l'aggressione avvenuta il 9 ottobre. La Questura interviene con un provvedimento a tutela della sicurezza

La Questura di Napoli ha disposto la sospensione per 15 giorni di un’attività commerciale dedita alla vendita di alimenti e bevande e di ogni altra autorizzazione verso di un esercizio commerciale di Acerra.

È stata presa questa decisione perché lo scorso 9 ottobre c'è stata una segnalazione relativa dell’esplosione di colpi d’arma da fuoco all’esterno dell’attività.

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Gli agenti del Commissariato di Acerra, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul posto, hanno accertato che, nella tarda serata del 9 ottobre, un soggetto armato di pistola si era diretto verso un gruppo di avventori che si trovava nell’area esterna dell’esercizio commerciale, nei pressi dei tavolini, ed aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di uno di loro, danneggiando, inoltre, la vetrina del locale.

Il provvedimento è stato eseguito in nella mattina del 21 ottobre, finalizzato proprio a scongiurare eventuali pericoli sia per gli esercenti, sia altre persone.