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Ruba una e-bike a Piano di Sorrento, arrestato 51enne senza fissa dimora
Grazie alle immagini della videosorveglianza e alla collaborazione tra le stazioni dei carabinieri, il 51enne è stato rintracciato e bloccato
A Vico Equense, i Carabinieri della stazione hanno arrestato per furto aggravato un 51enne algerino senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine.
Secondo le ricostruzioni, l’uomo aveva rubato una e-bike a Piano di Sorrento e il proprietario aveva chiesto aiuto al 112. I militari della stazione di Piano, immaginando che il ladro potesse scappare con il treno, hanno contattato i colleghi di Vico.
I Carabinieri, analizzando le immagini dei sistemi di video sorveglianza, hanno deciso di salire a bordo del treno della Circumvesuviana e lì hanno trovato il 51enne con la e-bike.
La bici è stata restituita al proprietario e l’uomo è in attesa di giudizio.
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