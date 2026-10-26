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Napoli e provincia, controlli a tappeto della Polizia: 750 persone identificate e 190 veicoli controllati
Fine settimana di intensa attività per le forze dell’ordine, impegnate in una serie di interventi per rafforzare la sicurezza sul territorio
Fine settimana di controlli straordinari della Polizia di Stato a Napoli e in provincia. Gli agenti sono stati impegnati nei Quartieri Spagnoli, a Pozzuoli e a Frattamaggiore nell’ambito dei servizi di vigilanza e prevenzione sul territorio. Complessivamente sono state identificate 750 persone, di cui 145 con precedenti di polizia, e controllati 190 veicoli. Sono state inoltre contestate 19 violazioni del Codice della Strada.
Quartieri Spagnoli: identificate 136 persone
Nell’area dei Quartieri Spagnoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 136 persone, di cui 28 con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 36 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada.
Pozzuoli: controlli nel centro storico e in Largo Palazzine
Nella serata di sabato, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel centro storico e in Largo Palazzine.
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Nel corso dell’attività sono state identificate 120 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllati 35 veicoli. Un mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e un altro a sequestro amministrativo. Gli agenti hanno inoltre contestato quattro violazioni del Codice della Strada e ritirato una carta di circolazione.
Frattamaggiore: sanzioni per 12.270 euro e otto parcheggiatori abusivi multati
A Frattamaggiore il servizio straordinario ha visto impegnati gli agenti del Commissariato locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, insieme ai militari della Guardia di Finanza e con la collaborazione della Polizia Locale.
Il bilancio è di 494 persone identificate, di cui 98 con precedenti di polizia e 119 veicoli controllati, uno dei quali sottoposto a sequestro amministrativo. Sono state contestate 14 violazioni del Codice della Strada, con sanzioni amministrative per complessivi 12.270 euro.
Gli operatori hanno inoltre controllato sei sale scommesse e verificato la posizione di cinque persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione. Infine, otto persone sorprese a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo sono state sanzionate.
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