Napoli e provincia, controlli a tappeto della Polizia: 750 persone identificate e 190 veicoli controllati

Fine settimana di controlli straordinari della Polizia di Stato a Napoli e in provincia. Gli agenti sono stati impegnati nei Quartieri Spagnoli, a Pozzuoli e a Frattamaggiore nell’ambito dei servizi di vigilanza e prevenzione sul territorio. Complessivamente sono state identificate 750 persone, di cui 145 con precedenti di polizia, e controllati 190 veicoli. Sono state inoltre contestate 19 violazioni del Codice della Strada.

Quartieri Spagnoli: identificate 136 persone

Nell’area dei Quartieri Spagnoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 136 persone, di cui 28 con precedenti di polizia. Sono stati inoltre controllati 36 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada.

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Pozzuoli: controlli nel centro storico e in Largo Palazzine

Nella serata di sabato, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nel centro storico e in Largo Palazzine.

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Nel corso dell’attività sono state identificate 120 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, e controllati 35 veicoli. Un mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e un altro a sequestro amministrativo. Gli agenti hanno inoltre contestato quattro violazioni del Codice della Strada e ritirato una carta di circolazione.

Frattamaggiore: sanzioni per 12.270 euro e otto parcheggiatori abusivi multati

A Frattamaggiore il servizio straordinario ha visto impegnati gli agenti del Commissariato locale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, insieme ai militari della Guardia di Finanza e con la collaborazione della Polizia Locale.

Il bilancio è di 494 persone identificate, di cui 98 con precedenti di polizia e 119 veicoli controllati, uno dei quali sottoposto a sequestro amministrativo. Sono state contestate 14 violazioni del Codice della Strada, con sanzioni amministrative per complessivi 12.270 euro.

Gli operatori hanno inoltre controllato sei sale scommesse e verificato la posizione di cinque persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione. Infine, otto persone sorprese a esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo sono state sanzionate.