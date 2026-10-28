Caivano, evade dal penitenziario di Carinola: arrestato 22enne

Il giovane era fuggito durante un permesso di lavoro all'esterno del carcere. Gli agenti lo hanno rintracciato in una baraccopoli

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La Polizia, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, ha arrestato un 22enne, evaso lo scorso 13 ottobre dalla Casa di Reclusione di Carinola, in provincia di Caserta. L’uomo era fuggito durante un permesso per svolgere attività lavorativa all’esterno dell’istituto penitenziario. In particolare, il giovane era stato arrestato nel febbraio del 2024 per i reati di rapina in concorso e tentato omicidio.

Le indagini condotte all’epoca dalla Squadra Mobile di Napoli, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, avevano consentito di delineare il presunto coinvolgimento del soggetto in questione in un gruppo armato responsabile di una serie di rapine. Nel corso di uno degli episodi contestati, il 22enne avrebbe tentato di speronare un agente di polizia che, a bordo di una moto di servizio, si era posto all’inseguimento del gruppo.

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Le ricerche, avviate immediatamente dopo l’evasione e condotte dalla sezione criminalità straniera della locale Squadra Mobile, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, hanno consentito di rintracciare il giovane all’interno di una baraccopoli di Caivano.