Spari e incendi nel Napoletano: 43enne ferito a colpi di pistola e auto in fiamme

Pubblicità

Nella serata di ieri, i Carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori per un uomo ferito. Si tratta di un 43enne già noto alle forze dell’ordine, colpito al piede da un proiettile.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, due sconosciuti in scooter avrebbero sparato in via Muro di Piombo e uno di questi proiettili avrebbe colpito il piede dell’uomo. La prognosi è di sette giorni.

Pubblicità

Pubblicità

Indagini in corso da parte dei Carabinieri per definire la dinamica e la matrice.

Smart distrutta da un incendio

Nella tarda serata di ieri, a Sant’Antonio Abate, una smart, intestata ad un operaio incensurato di 53 anni, è stata distrutta da un incendio.

Le fiamme hanno danneggiato leggermente anche un’altra automobile, intestata alla figlia della vittima.

Indagini in corso per chiarire meglio la dinamica e la matrice. Nessuna ipotesi è esclusa.