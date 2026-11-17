È stato uno dei figli a lanciare l’allarme all’alba. Il corpo della 50enne presentava diverse ferite da taglio. L’altro figlio è irreperibile

Pubblicità

Si concentrano sull’ambito familiare le indagini sulla morte di Assunta Abbruzzese, la donna di 50 anni trovata senza vita all’alba di oggi nella sua abitazione di via don Carlo La Mura, ad Angri in provincia di Salerno.

La donna, vedova da qualche tempo, era madre di due figli.

Pubblicità

Pubblicità

L’allarme lanciato da uno dei figli

A dare l’allarme, intorno alle 5.30 di ieri mattina, è stato proprio uno dei due figli. L’altro risulterebbe irreperibile. All’arrivo dei soccorritori, il corpo della 50enne era riverso a terra. Sul cadavere sono state riscontrate diverse ferite da taglio.

Gli accertamenti e l’autopsia

Le indagini sono affidate ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore e coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore.

Secondo una prima valutazione esterna effettuata dal medico legale, la morte potrebbe risalire alle 24 ore precedenti il ritrovamento. Si tratta di un’ipotesi che potrà essere confermata soltanto dall’autopsia.