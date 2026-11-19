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Pomigliano d'Arco, spari nella notte contro una palazzina: indagano i Carabinieri
Alcuni sconosciuti a bordo di uno scooter hanno esploso colpi d'arma da fuoco nei pressi di un edificio residenziale.
Momenti di tensione nella notte a Pomigliano d'Arco, dove alcuni sconosciuti a bordo di uno scooter hanno esploso diversi colpi d'arma da fuoco nei pressi di una palazzina situata in via Jan Palack, nel settore 3, edificio 2.
L'episodio si è verificato durante le ore notturne. Secondo le prime informazioni, gli autori degli spari si sarebbero mossi a bordo di uno scooter, facendo fuoco nei pressi dell'edificio.
Fortunatamente non si registrano feriti. Sul caso stanno indagando i Carabinieri del Nucleo Operativo di Castello di Cisterna, insieme ai militari della Stazione di Pomigliano d'Arco.
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