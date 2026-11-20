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Agguato nel Beneventano: colpito da sei proiettili un medico pediatra
L'uomo stava svolgendo le visite nel suo ambulatorio quando è stato raggiunto dai colpi di pistola
Un pediatra di 60 anni, di Ceppaloni, in provincia di Benevento, è stato vittima di un agguato mentre svolgeva le visite nel suo ambulatorio.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 19 novembre 2026, ad Airola (Benevento) dove il medico prestava servizio.
L'agguato nell'ambulatorio: sei colpi contro il pediatra
Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore sarebbe arrivato a bordo di una moto, indossando un casco nero per nascondere il volto. Dopo aver esploso alcuni colpi di pistola dall'esterno dell'ambulatorio, sarebbe entrato nel locale e avrebbe aperto il fuoco contro il medico, raggiungendolo con cinque proiettili alle gambe e uno di striscio al volto.
Il pediatra è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato in un ospedale di Benevento, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.
Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati, dunque, a ricostruire l'esatta dinamica dell'agguato e a identificarne il responsabile.
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