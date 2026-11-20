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Caivano, spaccio di cocaina: arrestati due uomini. Presente anche un bambino disabile
Il minore, figlio di uno degli arrestati, è stato affidato a un parente
Un locale fatiscente trasformato in un punto di spaccio di droga, dove le attività illecite sarebbero proseguite anche in presenza di un bambino di appena 11 anni, con disabilità. È quanto hanno scoperto i carabinieri a Caivano, in provincia di Napoli, durante un'operazione che ha portato all'arresto di due uomini di 34 e 52 anni, entrambi residenti nella città.
All'interno dell'immobile, i militari hanno sorpreso i due uomini, che secondo gli investigatori erano impegnati nell'attività di cessione di sostanze stupefacenti. Nel locale si trovava anche il figlio minorenne di uno degli arrestati, la cui presenza non avrebbe impedito ai due di proseguire lo spaccio.
La droga nascosta nella cappa della cucina
Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto 12 dosi di cocaina, nascoste all'interno di un contenitore metallico calamitato, fissato alla cappa della cucina.
I controlli sono stati successivamente estesi alla camera da letto, dove i militari hanno trovato altre tre dosi della stessa sostanza, insieme a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga.
Due uomini in carcere, il bambino affidato a un familiare
Al termine dell'operazione, per il 34enne e il 52enne sono scattate le manette. Entrambi, infatti, sono stati trasferiti in carcere.
Particolare attenzione è stata riservata, invece, alla situazione del bambino di 11 anni, presente nell'immobile durante l'attività di spaccio. Il minore, dunque, sarebbe stato affidato a un altro familiare, mentre i carabinieri proseguono gli accertamenti sulla vicenda.
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