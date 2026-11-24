TorreSette torresette.news
Superbonus, maxi sequestro da 10 milioni di euro: nel mirino interi palazzi abusivi
La Guardia di Finanza ha portato alla luce un presunto sistema fraudolento finalizzato all’ottenimento di agevolazioni fiscali per lavori edilizi
Un sequestro preventivo da 10.291.937 euro è stato eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Caserta nell’ambito di un’inchiesta su una presunta truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi. Al centro degli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, figurano immobili situati a Castel Volturno, sul litorale domizio.
Superbonus 110%, nel mirino gli immobili abusivi
Secondo quanto riferito dalla Procura, le indagini condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone avrebbero fatto emergere un’illecita generazione di crediti d’imposta riconducibili a interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus 110%, eseguiti su interi palazzi e condomini abusivi.
Il sequestro rideterminato dal Riesame
Il provvedimento era stato inizialmente disposto dal giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura, per un importo di 38.189.284 euro. La somma è stata successivamente ridotta dal Tribunale del Riesame a poco più di 10 milioni di euro.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/ultima-ora-campania/2026/11/24/superbonus-maxi-sequestro-da-10-milioni-di-euro-nel-mirino-interi-palazzi-abusivi
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.