A cura della Redazione

Sarà l'eclissi toale di Luna più lunga del secolo. Nella serata del 27 luglio, ci sarà uno degli spettacoli più suggestivi, con ben 103 minuti di totalità. «L’eclissi totale del nostro satellite si verifica quando nella sequenza Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati, mentre la sua durata dipende dalla distanza reciproca Terra-Luna - spiega Antonello De Blasi in un articolo pubblicato sul sito dell'Istituto Nazionale di Astrofisica -. Durante questa eclissi il nostro satellite si troverà in prossimità dell’apogeo, punto della propria orbita alla massima distanza dalla Terra, poco oltre 400mila chilometri. In questo tratto dell’orbita la Luna si muoverà più lentamente rispetto a quando si trova in altri punti della sua traiettoria, come ci insegna la II legge di Keplero, dilatando i tempi di passaggio nel cono d’ombra terrestre».

In Italia, l'eclissi sarà visibile quasi per intero, con il culmine previsto alle ore 22.22. Occhi al cielo e nasi all'insù dalle ore 21.30. «A rendere ancor più suggestiva la serata del 27 - continua De Blasi -, sarà la presenza in cielo di ben quattro pianeti visibili a occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e Marte. I primi tre saranno visibili sin dal crepuscolo, rispettivamente tra le stelle del Leone, della Bilancia e del Sagittario. Per Marte bisognerà invece attende le 21 per vederlo sorgere insieme alle stelle del Capricorno, poco al di sotto della Luna in eclissi».

A Napoli, sarà possibile assistere allo "spettacolo" all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte, a partire dalle ore 19.30. L'evento, dal titolo "Serata 103", è stato promosso dall'INAF in collaborazione con PONYS, Scientificast e Unione Astrofili Napoletani.

(foto inaf.it)

