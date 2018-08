A cura della Redazione

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è stato in visita all'ospedale Bufalini di Cesena al poliziotto Riccardo Muci della Questura di Bologna, rimasto ferito ieri nell'incidente scaturito dall'esplosione di un'autocisterna sul raccordo della A14 Casalacchio - Borgo Panigale. L'agente è intervenuto per mettere in sicurezza le persone sotto il cavalcavia, in parte crollato a seguito della deflagrazione. Conte ha anche fatto visita ai feriti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna. Sono in tutto oltre 90.

Diversi i componenti delle forze dell'ordine che si sono prodigati per salvare vite umane nei drammatici momenti seguenti l'incidente. Tra questi anche carabinieri e altri agenti Polstrada.

«E' stata una tragedia ma poteva andare peggio - ha detto Conte -. La macchina dei soccorsi è stata fantastica. Ringrazio anche il personale sanitario che sta assistendo i feriti. Siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte in questa tragedia. Bisogna vigilare per capire se ci sono smagliature nella legislazione attuale ma non sembra. Dobbiamo vigilare sul rispetto degli standard di sicurezza, questo in tutti i settori del trasporto».

Sul fronte viabilità, intanto, è stato riaperto il raccordo tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14 Bologna-Taranto in entrambe le direzioni di marcia, con scambio carreggiata in doppio senso. Aperta anche la Tangenziale di Bologna tra gli svincoli 3 Ramo Verde e 2 Borgo Panigale verso A1 Milano-Napoli. Resta chiusa invece in direzione di A14.

