A cura della Redazione

La Squadra Mobile di Savona ha arrestato cinque persone e ne ha denunciato dieci per delle truffe ai danni di una Compagnia di Assicurazione.

Tra le vittime vi era una 55enne, nata e residente a Sora, nel Frusinate, che risultava, a sua insaputa, intestataria di ben tredici polizze.

La donna, nei primi mesi dell’anno, nei pressi del Distaccamento Polizia Stradale di Sora, aveva sporto denuncia contro ignoti a seguito di una “visita” da parte di un investigatore privato ingaggiato dall’Ufficio Antifrode di una nota Compagnia assicuratrice, poiché a suo nome vi erano tredici polizze stipulate con documenti di riconoscimento con il suo nome ma con foto diverse.

La circostanza rientra in una frode alla compagnia di assicurazione di ampio spettro nel quale sono state sporte analoghe denunce in altre città d’Italia e per le quali la Questura di Savona stava svolgendo indagini, che si sono concluse con l’arresto dei presunti responsabili.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook