A cura della Redazione

Sarà la Germania a ospitare i campionati europei di calcio nel 2024. Lo ha annunciato la UEFA. L'altro Paese in lizza era la Turchia.

Intanto, il board dell'UEFA ha decretato l'utilizzo del VAR a partire dalla prossima stagione anche in Champions League e nelle altre competizioni, la Supercoppa 2019 di Istanbul ed Euro 2020.

In Europa League farà la sua comparsa nella stagione 2020/21 (dalla fase a gironi). VAR anche nella fase finale della UEFA Nations League 2021.

«Siamo sicuri che, introducendo il Video Assistant Referee ad agosto 2019, avremo tempo a sufficienza per realizzare un sistema solido e preparare i direttori di gara assicurando un utilizzo efficiente e di successo del VAR in UEFA Champions League, la competizione per club più importante del mondo». Lo ha detto il presidente UEFA, Aleksander Ceferin.

