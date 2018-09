A cura della Redazione

Inizierà alle 14 in piazza del Popolo, a Roma, la manifestazione nazionale indetta dal Partito democratico contro le politiche del governo a maggioranza Lega e Movimento 5 Stelle.

L'iniziativa, inizialmente programmata per il 29 settembre, era slittata di un giorno per ragioni di pubblica sicurezza perché avrebbe dovuto svolgersi in concomitanza con il derby Roma-Lazio.

"Andiamo a Piazza del Popolo per difendere l'Italia. Perché con queste scelte Lega e Cinque Stelle vogliono rovinare il nostro futuro. Stanno facendo l'ennesimo condono fiscale. Stanno promuovendo misure assistenzialiste che non produrranno un posto di lavoro in più", ha detto il segretario del partito Maurizio Martina ai microfoni di Rtl 102.5, criticando i "cavalli di battaglia" dell'esecutivo Conte, reddito di cittadinanza e pace fiscale.

I militanti dem arriveranno da tutta Italia con 200 pullman e sei treni.