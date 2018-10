A cura della Redazione

Sequestrati beni per oltre 14 milioni di euro ai danni di soggetti organici o contigui alla 'Ndrangheta nel distretto di Catanzaro. I provvedimenti sono stati eseguiti dai finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, coordinati dalla DDA, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) della Guardia di Finanza di Roma

Tra i beni sottoposti a sequestro ci sono, tra gli altri, 34 fabbricati, 9 attività imprenditoriali, 16 appartamenti, 2 ville lussuose, 40 terreni e 22 veicoli. Le misure patrimoniali hanno riguardato complessivamente sedici tra esponenti di spicco organici e/o soggetti contigui alle cosche di ‘Ndrangheta dei “Cerra-Torcasio Gualtieri” e dei “Giampà” di Lamezia Terme, “Gallacegallelli” di Guardavalle (Catanzaro), “Anello” di Filadelfia (Vibo Valentia). Indagato anche un ex consigliere regionale della Calabria, Franco La Rupa, eletto nel 2005 tra le fila dell'Udeur e rimasto in carica fino al 2010. L'uomo è stato anche eletto per tre volte sindaco del Comune di Amantea (Cosenza). E' stato condannato per scambio elettorale politico-mafioso.

