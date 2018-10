A cura della Redazione

Come ampiamente previsto, l'UE ha bocciato la manovra presentata dal Governo italiano. Dovrà essere stilato un nuovo documento di programmazione economica-finanziaria entro tre settimane. E' la prima volta che ciò accade. La Commissione parla di «inosservanza particolarmente grave delle raccomandazioni fiscali» e di «un piano non in linea con gli impegni presentati dall'Italia nel suo programma di stabilità ad aprile 2018».

Di Maio e Salvini, i due vicepremier dell'esecutivo M5S-Lega, attaccano Bruxelles. «È la prima manovra italiana che non piace alla UE. Non mi meraviglio: è la prima manovra italiana che viene scritta a Roma e non a Bruxelles! - dice Di Maio -. Con i danni che avevano fatto quelli di prima, non potevamo certo continuare con le loro politiche. Continueremo a raccontare alla Commissione Europea cosa vogliamo fare con rispetto. Ma altrettanto rispetto ci deve essere nei confronti del popolo italiano e del governo che oggi lo rappresenta. Continuiamo a lavorare a testa alta per il bene dei cittadini».

«Stanno attaccando non un Governo ma un intero popolo. Noi andiamo avanti con il sorriso, ce lo chiedono gli italiani. Siamo convinti di essere nel giusto», ha commentato Salvini.

