Si andrà avanti sul Tap. Lo ha comunicato ai sindaci pugliesi il premier Giuseppe Conte evidenziando che 'l'nterruzione dell'opera comporterebbe costi insostenibili'.

«Sul Tap - sottolinea Conte - abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. Prometto un'attenzione speciale alle comunità locali perché meritano tutto il sostegno da parte del Governo

Esulta il vicepremier Matteo Salvini: «Avere l'energia che costerà meno a famiglie e imprese - ha detto - è fondamentale, quindi avanti coi lavori».

«In data odierna - aveva fatto sapere in precedenza il ministro dell'Ambiente Segio Costa - ho trasmesso al premier Giuseppe Conte le valutazioni di legittimità svolte dal Ministero dell'Ambiente sulla Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo sul progetto Tap. Anche nei punti contestati non sono emersi profili di illegittimità, indipendentemente dal merito, in quanto la Commissione Via - unico soggetto titolato a pronunciarsi - ha ritenuto ottemperate le prescrizioni. La valutazione fatta dal Ministero dell'Ambiente esula dal mio pensiero personale e dal mio convincimento politico, se l'opera sia giusta o no - ha spiegato Costa -. Ma nella fase attuale ogni valutazione da parte del Ministero deve essere fatta solo ed esclusivamente sulla base del principio della legittimità degli atti e non sul merito tecnico dei medesimi, in quanto non consentita dall'Ordinamento»