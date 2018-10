A cura della Redazione

Preso a Foggia dagli agenti della Polizia di Stato il quarto presunto responsabile della morte di Desirée. Anche per lui l’accusa è di omicidio, violenza sessuale di gruppo e cessione di stupefacenti. In manette è finito un gambiano, irregolare sul territorio italiano.

Nei giorni scorsi erano stati fermati altri tre presunti autori dello stupro (due senegalesi ed un nigeriano) e dell'omicidio della giovane 16enne di Cisterna di Latina, trovata senza vita nella notte del 19 ottobre scorso in un edificio abbandonato nel quartiere San Lorenzo a Roma. La ragazza sarebbe stata prima drogata, poi abusata ed infine uccisa.

«Catturato il quarto verme. Per lui, come per gli altri tre, carcere duro e a casa! - ha commentato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini -. Ringrazio la Procura e le Forze dell’Ordine per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. Altro che “baci e amore”, certi problemi irrisolti da anni si risolvono con la Legge e con la Ruspa».

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook