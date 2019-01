A cura della Redazione

«I bambini hanno diritto a essere accuditi ovunque essi siano. Chiedo alle persone che risveglino le loro coscienze. Al di là della migrazione, delle politiche europee, al di là di come la si pensi su questi temi, i bambini migranti vanno accuditi per il fatto stesso di essere bambini». Lo ha dichiarato Paolo Siani, deputato del Pd e primario dell’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, intervenendo stamattina a Radio Crc, nel corso della trasmissione "Barba e Capelli" di Corrado Gabriele.

«Faremo un appello come pediatri italiani - ha detto ancora Siani - perché si accerti rapidamente la presenza di bambini a bordo della nave Sea Watch, ferma al largo di Siracusa, e li si faccia scendere. I bambini vanno accuditi come è loro diritto. Che paura possono fare un gruppo di bambini su una nave? Andrò lì come deputato ma anche come medico, per accertare che i diritti di tutti siano tutelati».

