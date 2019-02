A cura della Redazione

Parlare al cellulare mentre era alla guida è costato caro a un italiano 59enne residente in provincia di Ferrara. Mentre era in transito sulla Tangenziale di Torino, direzione sud, personale della Sottosezione Autostradale di Torino ha fermato, all’altezza di Trofarello, un uomo alla guida di una Golf che stava utilizzando il telefono cellulare con le mani nonostante stesse conducendo un veicolo.

Durante le fasi del controllo e della contestazione dell’illecito per l’uso del telefonino, il 59enne si è avvicinato al bagagliaio dell’auto, come per aprirlo, ma ha desistito dal farlo. Quando gli agenti hanno invitato l’uomo ad aprirlo, al suo interno hanno trovato un borsone contenente diverse confezioni contenenti 25 chili e mezzo di hashish suddiviso in 25 panetti.

Alla luce del rinvenimento, l'uomo è stato arrestato per la detenzione della sostanza stupefacente.

