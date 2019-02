A cura della Redazione

Per recuperare la merce volata via dal suo furgone, procede a retromarcia sull'A/11 in Toscana, nei pressi di Montecatini. Poi si ferma nella corsI di emergenza. A quel punto scende dal veicolo e va a recuperare il carico passando pericolosamente tra le macchine e i tir.

La telecamere del Centro operativo della Polizia Stradale riprendono tutto e una pattuglia lo ferma poco dopo. Fortunatamente non c'è stato alcun incidente, ma il rischio per la sua ed altrui incolumità è stato davvero grosso.

IL VIDEO>> clicca QUI.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook