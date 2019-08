A cura della Redazione

La scena della reazione è surreale, da film horror.

Il titolare del ristorante, Mihal Kokedhima di Porto Palermo nel sud dell’Albania, è andato su tutte le furie e ha inseguito il furgoncino di una comitiva di turisti spagnoli che si erano fermati al ristorante, dopo che avevano lasciato il locale, facendo presente la propria insoddisfazione per la qualità del servizio offerto.

La loro cattiva recensione non era stata per nulla gradita. Quindi si è scagliato a mano nude contro il parabrezza, riuscendo a rompere il vetro e ad aprirsi un varco. L'intera scena ripresa dagli sfortunati e scioccati spagnoli, è stata trasmessa dalla tv locale albanese Report Tv e ha fatto molto discutere, diventando ben presto “virale (clicca qui). Il ministro del turismo albanese ha deciso di incontrare i turisti per scusarsi.