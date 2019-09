A cura della Redazione

Il governo Conte ha giurato al Quirinale, nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: è dunque nella pienezza dei poteri.

Al termine del giuramento, Mattarella e Conte hanno lasciato il tavolo e hanno raggiunto i ministri, per la foto di rito.

Per quanto riguarda i look, in tema di abbigliamento spiccava il blu elettrico scelto dalla ministra Teresa Bellanova. Gli uomini sono in scuro, mentre fra le altre componenti femminili si alternano il bianco e il nero, mentre il ministro Nunzia Catalfo ha optato per un tailleur crema. Fra gli accompagnatori, c'erano la fidanzata di Luigi Di Maio, Virginia Saba, e la moglie di Francesco Boccia, Nunzia De Girolamo, ex ministro