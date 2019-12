A cura della Redazione

Con l’inizio del 2020 sapremo, finalmente, se il Trattamento di fine servizio potrà essere assegnato ai dipendenti pubblici immediatamente.

Dal 2014, la liquidazione del Tfs si realizza infatti non prima dei 12 mesi nel caso la cessazione del rapporto di lavoro si sia realizzata per raggiunti limiti di età, quindi a 67 anni; addirittura, dopo 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro in tutti gli altri casi, quindi se raggiunta con Quota 100, Ape oppure Opzione donna.

Ad un anno esatto dall’approvazione del decreto-legge n. 4 del 4 gennaio 2019 – contenente la misura di anticipo con un tetto massimo di 45 mila euro -, il Consiglio di Stato dovrebbe infatti pronunciarsi: l’imminenza dell’atteso verdetto sull’anticipo del Tfs è stata annunciata dalla ministra della P.A., Fabiana Dadone.

In un post su Facebook, la titolare della Funzione Pubblica ha risposto alla lettera di un ex dipendente statale in attesa della liquidazione, preoccupato per la lentezza con cui si sta assegnando la sua “liquidazione”.