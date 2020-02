A cura della Redazione

Sono 12 le Regioni, con l'ingresso dell'Abruzzo, in cui si registrano contagiati da coronavirus.

In Lombardia risultano 305 positivi al coronavirus, secondo la Protezione civile. In Veneto 98, in Emilia Romagna 97, in Liguria 11, Lazio, Sicilia e Marche 3, Toscana, Campania e Piemonte 2, Trentino Alto Adige (Bolzano) e Abruzzo 1.

Per entrambi i casi in Campania si è ricostruito il percorso degli ultimi giorni. Vengono entrambi dal Nord, uno dei due si è presentato direttamente in ospedale, l'altro paziente risulta asintomatico