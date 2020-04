A cura della Redazione

Il bollettino della Protezione Civile di oggi, 4 aprile 2020:

Sono 20.996 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.238 in più di ieri. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.480

Oggi i nuovi positivi sono 2.886 (ieri 2.339), per un totale di 88.274, di cui 3.994 in terapia intensiva (74 in meno di ieri), 29.010 ricoverati e 55.270 (63%) senza sintomi o con sintomi lievi in isolamento domiciliare.

I deceduti di oggi sono 681, venerdì l'aumento era stato di 766.