A cura della Redazione

Il bollettino della Protezione Civile di oggi, 12 aprile 2020:

Sono 34.211 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.677 in più di ieri. Sabato l'aumento dei guariti è stato di 2.079

Oggi i nuovi positivi sono 1.984 (ieri 1.996), per un totale di 102.253, di cui 3.343 in terapia intensiva (38 in meno di ieri), 27.847 ricoverati (297 in meno di ieri) e 71.063 (69%) senza sintomi o con sintomi lievi in isolamento domiciliare.

I deceduti di oggi sono 431, sabato l'aumento è stato di 619.

I test con i tamponi stanno sempre più aumentando e ciò si riflette sul numero dei contagiati. Un dato inequivocabile è che i ricoverati calano giorno dopo giorno. Oggi ci sono stati 297 dimissioni dagli ospedali quindi si riduce sempre di più la pressione nei presidi ospedalieri.