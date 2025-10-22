A cura della Redazione

E' accaduto questa mattina in via Grassini a Bruzzano. La 62enne sottoposta a un intervento

Una donna di 62 anni, Luciana Ronchi, è stata accoltellata al viso e al collo oggi, martedì 22 ottobre, poco prima delle 10, sotto casa in via Grassini a Brussano, nell'hinterland di Milano. La donna ora lotta tra la vita e la morte.

Si cerca l'ex marito. L'uomo, 64 anni, in passato gestore di un bar e ora disoccupato, sarebbe stato visto scendere da un grosso scooter con un casco, per nascondere il volto, e con un coltello che non è stato ancora trovato. La donna sarebbe stata colpita sotto casa pochi istanti prima del passaggio di una pattuglia della Polizia locale che è poi intervenuta. "E' stato un agguato" secondo gli inquirenti.

La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è arrivata in arresto cardiaco all'ospedale Niguarda. Rianimata, è stata sottoposta a un intervento chirurgico: le sue condizioni sono gravissime. Sarebbe stata accoltellata a volto, collo - dove sono stati inferti i colpi più profondi -, addome e torace.

Nel 2022 intervento forze dell'ordine per lite in famiglia

La donna e l'ex marito si erano separati tre anni fa: i dissidi tra i due, trapela da ambienti investigativi, erano legati a "motivi economici".

La 62enne non ha mai sporto denuncia, secondo quanto emerge in procura. Tuttavia nel 2022 le forze dell'ordine erano intervenuta a casa Ronchi per una lite in famiglia. Tre anni fa la coppia si stava separando e la lite sarebbe stata riconducibile a motivi economici.