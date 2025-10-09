A cura di AdnKronos

"Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth social.

"Questo significa - ha sottolineato il presidente Usa - che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura. Tutte le parti saranno trattate equamente".

"Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d'America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. Benedetti costruttori di pace!", ha concluso il presidente degli Stati Uniti.

Su X la Casa Bianca ha scritto che "tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto!".

In una dichiarazione ad Axios, Trump ha poi annunciato che sarà in Israele nei prossimi giorni ed è intenzionato ad accogliere l'invito del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a intervenire alla Knesset: "Si prevede che arriverò in Israele nei prossimi giorni. Questo è un grande giorno per Israele e per il mondo. Vogliono che parli alla Knesset e lo farò sicuramente se lo vorranno".