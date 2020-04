A cura della Redazione

Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di oggi, 20 aprile 2020.

Sono 48.877 le persone guarite in Italia, 1.822 in più di ieri. Domenica l'aumento dei guariti è stato di 2.128

Rispetto a ieri ci sono 2.256 nuovi casi di contagio. Tuttavia il totale dei pazienti positivi è pari a 108.237. Per la prima volta si assiste ad un decremento di 20 assistiti. Di questi, 2.537 sono in terapia intensiva (62 pazienti in meno di ieri), 24.906 ricoverati (127 pazienti in meno di ieri) e 80.758 (75%) senza sintomi o con sintomi lievi in isolamento domiciliare.

I deceduti di oggi sono 454, domenica l'aumento è stato di 433. Il totale dei decessi ammonta a 24.114.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.587 in Lombardia, 13.522 in Emilia-Romagna, 14.557 in Piemonte, 10.061 in Veneto, 6.568 in Toscana, 3.496 in Liguria, 3.212 nelle Marche, 4.365 nel Lazio, 3.019 in Campania, 1.929 nella Provincia autonoma di Trento, 2.810 in Puglia, 1.190 in Friuli Venezia Giulia, 2.210 in Sicilia, 2.062 in Abruzzo, 1.540 nella Provincia autonoma di Bolzano, 424 in Umbria, 854 in Sardegna, 828 in Calabria, 548 in Valle d’Aosta, 242 in Basilicata e 213 in Molise.