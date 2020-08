A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 15 agosto. I nuovi casi di contagio sono 629 (+ 45 rispetto a ieri) - di cui 15 risalenti al 13 agosto scorso in Piemonte ed ora comunicati -, per complessivi 253.438 positivi.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 4, ai quali se ne aggiungono 154 comunicati dall'Ausl di Parma e relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio finora non conteggiati, per totali 35.392 morti.

Gli attuali positivi sono 14.406 (+ 157 rispetto ad ieri). I dimessi e guariti sono 202.640 (+ 314 rispetto ad ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 55 (-1).