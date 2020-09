A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso il bollettino del 3 settembre. Balzo in avanti dei nuovi positivi. I casi nelle ultime 24 ore sono 1.397 per complessivi 272.912 positivi.

Sono 10 i decessi registrati nelle ultime 24 ore (+ 4 rispetto ad ieri) per totali 35.507 morti.

Gli attuali positivi sono 28.915 (+ 1.098). I dimessi e guariti sono 208.490 (+ 289). 120 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+ 11).

Sono stati effettuati all'incirca 93mila tamponi.