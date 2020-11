A cura della Redazione

Joe Biden conquista la Pennsylvania ed è il 46esimo presidente degli Stati Uniti, secondo le proiezioni di Cnn. Joe Biden è presidente eletto anche secondo l'Associated Press e Nbc. Kamala Harris entra nella storia: è la prima vicepresidente donna della storia americana.

Joe Biden ha già vinto le elezioni, ma ora Ap e altri media annunciano che il democratico ha conquistato anche il Nevada. Allo stato attuale, dispone di 290 grandi elettori.

"Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani", ha twittato Biden. "Sono onorato che gli americani mi abbiano scelto come loro presidente".

E Trump non concede la vittoria, elezioni non sono finite. La sua offensiva legale contro il risultato delle elezioni inizierà "lunedì per assicurare che le leggi elettorali siano rispettate e che venga eletto il legittimo vincitore", ha affermato Trump, assicurando che "questa elezione è lungi dall'essere finita. La vittoria di Joe Biden non è stata certificata in tutti gli Stati".

Da New York a Washington esplode l'entusiasmo in strada per la vittoria di Joe Biden. I clacson festeggiano il 46esimo presidente americano fra le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi. Una folla davanti alla Casa Bianca festeggia l'elezione di Joe Biden. La piazza antistante a 1600 Pennsylvania Avenue cambia così pelle: da teatro delle proteste a teatro dei festeggiamenti. Ed è esplosa la gioia a Wilmington, la città dove vive Joe Biden, dopo la notizia della vittoria del candidato dem. Centinaia di persone a piedi ed in auto - come può testimoniare l'ANSA sul posto - hanno iniziato ad affluire verso il maxi parcheggio del Chase Center, luogo simbolo della campagna presidenziale democratica che ha nelle vicinanze il suo quartier generale. Luogo in cui Biden ha tenuto i suoi discorsi dopo l'election day e dove, probabilmente, potrebbe parlare. 'You're fired' ('sei licenziato') è lo slogan del popolo di Joe Biden per festeggiare per la vittoria. La frase che sta tanto a cuore all'attuale inquilino della Casa Bianca, e che lo ha reso famoso durante lo show Apprentice, viene questa volta usata contro di lui.