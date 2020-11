A cura della Redazione

Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 17 novembre.

I casi nelle ultime 24 ore sono 32.191 (ieri 27.354) per complessivi 1.238.072 positivi.

Il dato più alto ancora in Lombardia con 8.448 nuovi contagi (rapporto positivi/tamponi 21,7%), seguita dal Veneto con 3.124 contagi (rapporto positivi/tamponi 19,3%) e dalla Campania con 3.019 contagi (rapporto positivi/tamponi 18.6%).

Sono 731 i decessii decessi registrati nelle ultime 24 ore per 46.464 morti totali .

Gli attuali positivi sono 733.810 (+ 16.026). I dimessi e guariti sono 457.798 (+ 15.434).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.612 (+ 120 rispetto ad ieri).

Effettuati 208.458 tamponi (oltre 55mila in più rispetto ad ieri). Il rapporto nuovi positivi/tamponi è pari al 15,4 per cento {ieri 17,9 per cento).