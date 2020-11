A cura della Redazione

A 60 anni è morto Diego Armando Maradona.

L'ex leggendario calciatore del Napoli, del Barcellona e della Nazionale argentina, secondo quanto riporta il Clarin, noto giornale argentino, sarebbe deceduto per arresto cardiaco.

Il mondo del calcio è in lutto. Il Calrin riferisce che il grande Diego sarebbe morto per arresto cardiorespiratorio nella nella sua casa di Bueno Aires, dove si era rifugiato dopo il delicato intervento subito al cervello. Sul posto sono giunte tre ambulanze, ma per il Pibe de Oro non c'è stato nulla da fare.

Non c'è una testata giornalistica, una televisione del pianeta che in questo momento non parli della morte di Diego. Un personaggio amato da tutti pur nella sua sregolatezza. Un uomo che ha fatto parlare di sé dentro e fuori dal campo.

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistri ha proclamato il lutto cittadino. "Diego Armando Maradona sarà immortale come immortali sono state le emozioni che ci ha donato". E' il post scritto dal primo cittadino sulla sua pagina di facebook.

Un 2020 terribile, iniziato malissimo e finito peggio. "Addà passà 'a nuttata", diceva il grande Eduardo. Ci auguriamo che passi al più presto, perché non ne se ne può proprio più di cattive notizie!