Tre feriti nella notte in un bar di via degli Acquaroni a Roma, dove un uomo è entrato e ha sparato alcuni colpi di pistola prima di fuggire. I tre, tutti stranieri, sono stati trasportati in ospedale mentre sul posto sono arrivati gli investigatori della Squadra Mobile che hanno avviato le indagini.
Roma, entra in un bar e spara colpi di pistola: tre feriti
