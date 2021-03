A cura della Redazione

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2021, alle 2, avverrà il passaggio dall’ora solare all’ora legale. Come ogni anno, le lancette andranno spostate in avanti di un’ora: e, come comunamente viene detto, si dormirà un’ora in meno.



Quell’ora sarà «recuperata» nella notte tra il 30 e il 31 ottobre prossimi, quando alle 3 di notte si riporteranno indietro le lancette.

Lo scopo di questa operazione è semplice, e riguarda la riduzione dei consumi di energia elettrica: spostando in avanti le lancette di un’ora si ritarda l’uso della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento.