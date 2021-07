A cura della Redazione

Quella che un tempo fu la lussuosa dimora dello stilista Gianni Versace, si trasforma nuovamente in teatro di un vero e proprio giallo: la polizia di Miami Beach ha constatato la morte di 2 persone, ritrovate in una delle camere di quello che è oggi un boutique hotel di lusso conosciuto come La Magione o The Villa Casa Casuarina.

I corpi sarebbero stati scoperti dal personale delle pulizie.

La polizia di Miami Beach ha riferito di aver ricevuto una telefonata dallo staff di Casa Casuarina, che denunciava la scoperta di due cadaveri all’interno di una stanza.

Le indagini per acclarare quanto sia accaduto sono tuttora in corso e nulla sembra trapelare, anche se appare alquanto tetra la coincidenza che le morti siano avvenute proprio nel giorno del 24esimo anniversario dell’uccisione dello stilista.

Esattamente 24 anni fa infatti, il 15 luglio 1997, Gianni Versace fu ucciso sulle scale della sua villa di Miami, freddato dai colpi di pistola esplosi dal tossicodipendente Andrew Cunanan. Versace aveva 50 anni.