A cura della Redazione

Un grosso incendio ha praticamente distrutto un palazzo di 15 piani in via Antonini, nella periferia sud di Milano. Sul posto sono accorse numerose squadre dei Vigili del fuoco e molte ambulanze.

L'incendio ha interessato due civici, il numero 32 e il numero 34, dove abitano, secondo quanto si è appreso, circa 70 famiglie.

C'è anche Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo 2019, tra i residenti del palazzo.

"Abbiamo sentito odore di fumo e siamo subito scappati via. Non pensavo fosse così grave": è quanto ha raccontato all'ANSA una donna residente nel palazzo di via Antonini, divorato dalle fiamme. La donna è scappata dal 15/o piano da dove sarebbe partito il rogo. "I vigili del fuoco mi hanno detto che sarebbe partito dall'altro lato del mio piano - continua la donna - dove vive un ragazzo che dovrebbe essersi messo in salvo".

"Per ora non abbiamo segnalazioni di vittime o feriti": è quanto ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala intervenuto sul posto.