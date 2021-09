A cura della Redazione

Terribile storia di violenza contro le donne, quella avvenuta a Paternò, in provincia di Catania.

Un ragazzo di appena di 18 anni, si è presentato sotto casa della sua ex fidanzata, con la quale aveva avuto un bambino, per minacciarla di darle fuoco, brandendo una latta di benzina ed inveendo con calci e pugni contro il portone dello stabile dove la ragazza attualmente vive insieme ai genitori.

Sono stati proprio loro, i familiari della ragazza, ad allertare le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute, mettendo le manette ai polsi al ragazzo.

Non nuovo ad episodi di violenza, il 18enne era infatti già stato denunciato dalla sua ex lo scorso agosto, quando, in presenza di amici, l’aveva brutalmente picchiata, facendola finire in ospedale con ferite guaribili in 20 giorni.

Storie di uomini violenti ma quando i protagonisti sono poco più che ragazzini, i contorni fanno ancora più orrore.