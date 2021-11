A cura della Redazione

È sceso dalla sua auto ed è stato trascinato via dalla forza dell'acqua. E' stato trovato morto l'anziano disperso a Sant'Anna Arresi nel sud Sardegna, zona sulla quale è piombata una fortissima ondata di maltempo.L'uomo, da quanto si apprende, era rimasto bloccato con la sua auto lungo una strada allagata e appena sceso è stato trascinato via dalla corrente.

I vigili del fuoco stanno cercando di rintracciare 4 cacciatori usciti per una battuta nella zona di Sarroch (Cagliari). Secondo la segnalazione ricevuta dai vigili del fuoco i 4 si erano diretti nell'area di Rio Spagnolu, adesso le squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di rintracciarli. Altri cinque cacciatori che risultavano irrintracciabili, invece sono stati soccorsi con l'elicottero a Villa San Pietro (Cagliari). I 5 uomini sono in ipotermia a causa del freddo e della pioggia e saranno visitati dal 118. Soccorso anche un altro giovane di cui si erano perse le tracce a Sant'Anna Arresi.

L'ondata di maltempo piombata nel sud Sardegna sta creando non pochi problemi e disagi con strade, scantinati, negozi e un centro commerciale allagato. Un'intera zona di Cagliari, la municipalità di Pirri è completamente allagata e il traffico è stato deviato. A Siliqua, a causa delle infiltrazioni, parte di una casa in via Umberto, già lesionata, è crollata. All'interno si trovavano due anziani e il figlio, nessuno è rimasto ferito. L'intero paese montano del Cagliaritano, Burcei è senza elettricità.