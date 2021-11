A cura della Redazione

La nuova variante Omicron individuata in Sudafrica spaventa il mondo. Secondo il Centro europeo per il controllo delle malattie, il livello di rischio è "alto o molto alto". Pfizer e Moderna fanno sapere di essere già al lavoro. Primo caso individuato in Belgio, uno sospetto in Germania e due confermati in Inghilterra (a Nottingham e a Chelmsford, nell'Essex).

Campania, in isolamento un positivo di ritorno dal sud dell'Africa

Un cittadino campano, di ritorno dall'Africa australe, è risultato positivo al tampone molecolare. Con lui anche il suo nucleo familiare composto da cinque persone. Lievi i sintomi riscontrati. I pazienti e tutti i loro contatti, rende noto la Regione, sono stati posti in isolamento prudenziale. Ora si sta procedendo al sequenziamento del virus per accertare se si tratti di variante Omicron. "Tenuto conto delle notizie di questi giorni sono state tempestivamente adottate tutte le misure precauzionali", ha detto il presidente De Luca.