A cura della Redazione

Con il 2022 appena cominciato il Governo vara un nuovo decreto per fermare l'avanzata di Omicron.

Per la prima volta, secondo l'ultima bozza, viene introdotto l'obbligo del vaccino per fascia di età, ovvero dai cinquantenni in su. Il super Green pass sarebbe invece esteso praticamente in tutto il mondo del lavoro, sempre per gli ultracinquantenni, ma anche in altri nuovi ambiti.