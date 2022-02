A cura della Redazione

Oltre un milione di mascherine FFP2 sequestrate dalla Guardia di Finanza.

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Senigallia (Ancona) hanno concluso, nelle scorse settimane, sotto il coordinamento delle Procura della Repubblica di Ancona e Fermo, una vasta attività investigativa che ha permesso d’individuare l’immissione in commercio sull’intero territorio nazionale di un rilevante numero di DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.

L’indagine trae origine da alcuni controlli volti alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di legge sulla commercializzazione dei dispositivi medici e di protezione individuale e al contrasto delle pratiche commerciali scorrette, durante i quali i finanzieri di Senigallia individuavano presso alcuni punti vendita la presenza di mascherine tipo “FFP2”, tutte riferibili al medesimo importatore dalla Cina, che erano prive, sulla confezione, dell’indicazione del sito internet da cui poter scaricare il certificato di conformità del previsto marchio “CE”, così da poterne accertare la regolarità.

La funzione della marcatura “CE” è quella di tutelare l’interesse pubblico della salute e sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, assicurandone la conformità alle disposizioni comunitarie che regolano il loro utilizzo. La rispondenza alla normativa comunitaria dei prodotti immessi in commercio deve infatti essere certificata con una “Dichiarazione di conformità”, che in alcuni casi, come per i dispositivi medici, deve essere rilasciata da un “organismo notificato”, ovvero un ente di certificazione accreditato presso la Commissione Europea. Ogni certificato di conformità deve obbligatoriamente indicare, tra l’altro, un numero identificativo che è valido esclusivamente per il singolo modello di dispositivo di protezione individuale -DPI- oggetto della dichiarazione. Conoscendo il numero del certificato di conformità il consumatore può, quindi, autonomamente riscontrare sulla banca dati aperta dell’organismo notificato la data di decorrenza e di scadenza del certificato di conformità e se lo stesso è stato emesso per quel determinato modello.

Individuato l’importatore delle mascherine, una società avente sede nel Fermano gestita da un soggetto di origine cinese, sono state avviate approfondite indagini tese a ricostruire l’intera filiera distributiva, all’esito delle quali l’Autorità Giudizraia disponeva diverse perquisizioni locali ed il sequestro su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento di ottanta Reparti della Guardia di Finanza, con l’impiego di oltre duecento militari.

Durante le operazioni di perquisizione, eseguite presso l’importatore e presso i punti vendita individuati, sono state sequestrate oltre 1.110.000 mascherine tipo FFP2 e documentazione contabile e tecnica fornita a corredo delle importazioni effettuate.

Le successive analisi di laboratorio disposte dall’Autorità Giudiziaria ed eseguite sui DPI sequestrati, evidenziavano una percentuale di filtrazione di gran lunga inferiore a quella dichiarata dal produttore e pertanto non rientrante nei parametri consentiti dalla normativa europea di riferimento.

Analoghi risultati di non conformità giungevano all’esito dell’analisi documentale eseguita sui certificati di conformità esibiti dalla società fermana a corredo della relativa fornitura.

Al termine delle operazioni, il rappresentante legale della società fermana - risultata importatrice dei DPI non conformi - è stato denunciato per il reato di commercializzazione di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, che prevede, tra l’altro, la pena dell’arresto dai 6 mesi ai 3 anni.